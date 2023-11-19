14:57 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Поезда из Беларуси будут ходить еще в два российских города
На Россию приходится основная доля международных железнодорожных перевозок республики.
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МИНСК, 19 ноя — Sputnik. Беларусь запускает железнодорожные рейсы в Минеральные Воды и Нижний Новгород, сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович.
«Проработали с РФ и открываем два новых маршрута: Минеральные Воды и Нижний Новгород», — сказал глава белорусского Минтранса в субботу в эфире телеканала «Беларусь 1».
Он пояснил, что в отношении Нижнего Новгорода это фактически восстановление маршрута, который существовал еще до пандемии коронавируса.
Министр также отметил, что наблюдается рост железнодорожного потока — это касается и грузовых, и пассажирских перевозок.
«Если брать направления, по которым сейчас работает железная дорога, то из международных это Москва и Санкт-Петербург. Где-то 85% перевозок пассажиров идут именно в этом направлении», — рассказал министр.
Что касается грузового сообщения, то в связи с переориентацией логистики сейчас основное направление — это порты Санкт-Петербурга, констатировал глава профильного ведомства.