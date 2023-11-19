Главное
Палестино-израильский конфликт
19 ноября, новости Молдовы, источник: RT на русском

Минэнерго Молдавии: тарифы на газ для потребителей в 2024 году могут снизиться

В Минэнерго Молдавии допустили снижение тарифов на газ для потребителей в 2024 году.

Источник: AP 2023

В Минэнерго Молдавии допустили снижение тарифов на газ для потребителей в 2024 году.

Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов.

«В следующем году, где-то во второй половине, я ожидаю снижения цен, если только на мировом рынке не произойдёт что-то экстраординарное», — цитирует его РИА Новости.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Захарова назвала смешными обвинения Санду во вмешательстве в выборы
Минэнерго Молдавии: тарифы на газ для потребителей в 2024 году могут...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикаэнергетикаЖКХ