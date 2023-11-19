19 ноября, новости Молдовы, источник: RT на русском
Минэнерго Молдавии: тарифы на газ для потребителей в 2024 году могут снизиться
В Минэнерго Молдавии допустили снижение тарифов на газ для потребителей в 2024 году.
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В Минэнерго Молдавии допустили снижение тарифов на газ для потребителей в 2024 году.
Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов.
«В следующем году, где-то во второй половине, я ожидаю снижения цен, если только на мировом рынке не произойдёт что-то экстраординарное», — цитирует его РИА Новости.