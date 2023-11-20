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00:50 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Назвали топ-10 вакансий с самой низкой зарплатой в Беларуси в ноябре 2023

10 вакансий с самыми низкими зарплатами названы в Беларуси в ноябре 2023.

Источник: Комсомольская правда

Узнали о том, сколько можно заработать в Беларуси на подработке на не целый рабочий день. Для этого, как и в октябре-2023, обращаемся к вакансиям, которые размещены в Общереспубликанском банке вакансий. Условие, которым должны соответствовать эти самые вакансии, определим просто: трудиться нужно не менее, чем на 0,25 ставки.

Первое объявление, которое отвечает этому ограничению, предусматривает зарплату от 100 до 200 белорусских рублей. В одну из минских школ как раз на четверть ставки нужен учитель физкультуры. Образование — не меньше, чем среднее специальное. Это единственное требование, озвученное в объявлении.

Рассматриваем вакансии с занятостью не менее 0,25 ставки. Фото: архив, носит иллюстративный характер.

Товаровед нужен в гомельское ПО «Кристалл», занятость 0,25 ставки, рабочее место в Гомеле, речь идет о пункте скупки драгметаллов. Зарплата — 111 рублей 60 копеек.

В КУП «Брестское спецпредприятие» на 0,25 ставки требуется машинист экскаватора, из требований — общее среднее образование. Зарплата от 120 до 150 рублей.

«Торговый дом “Лагуна” для работы в своем филиале в Бобруйске ищет дворника. Занятость — 0,25 ставки, но в объявлении указано, что подразумевается режим гибкого рабочего времени. Еще из пожеланий: общее базовое образование, отсутствие негативных записей в трудовой книжке, дисциплинированность. Зарплата — 120−130 рублей.

ГП «Водоканал Минского района» ищет инструктора-методиста по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе. Занятость — все те же 0,25 ставки, рабочее место — в агрогородке Лесной под Минском в районе Боровлян. Зарплата — 125 рублей.

Социально-педагогический центр Городокского района на четверть ставки ищет бухгалтера-калькулятора. От претендентов — среднее специальное образование, зарплата от 125 до 141 рубля ежемесячно.

В банке вакансий около 140 тысяч вакансий.

Кладовщик — причем сразу на 0,5 ставки — требуется в Бычихинскую среднюю школу. Находится она в Городокском районе Витебской области, ищут человека как минимум со средним специальным образованием, работа в одну смену, зарплата указана в диапазоне от 125,4 до 283,27 рубля.

РУП «Могилевэнерго» для работы в своем филиале в городе Круглое Могилевской области ищет уборщика территорий на 0,3 ставки. Зарплата — 128 рублей 93 копейки.

Дятловской райветстанция нужен слесарь-электрик по ремонту оборудования на 0,25 ставки. Ищут специалиста с профессионально-техническим образованием, заработать можно от 120 до 150 рублей в месяц.

Стародорожский райцентр гигиены и эпидемиологии разместил в банке вакансий объявление о поиске экономиста на четверть ставки. Заработок специалиста (рассматриваются имеющие среднее специальное образование соискатели) — 134 белорусских рубля.

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