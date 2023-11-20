04:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Развитие острова Большой Уссурийский вошло в мастер-план Хабаровска
Он станет зоной трансграничного сотрудничества.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мэр краевого центра Сергей Кравчук встретился с представителями китайской компании «Лунцзянь». Они обсудили перспективы сотрудничества. Основной уклон в работе «Лунцзянь» — строительство дорог, мостов, туннелей и коммунальной инфраструктуры не только внутри страны, но и за ее пределами. Их масштабные проекты реализуются в 42 странах, среди которых Бангладеш, Замбия, Кения, Намибия, Монголия, Гвинея-Бисау и Узбекистан.
— Краевое правительство выделило «Развитие острова Большой Уссурийский» как ключевой инвестиционный проект Хабаровского края. Согласно мастер-плану Хабаровска, остров предполагается развивать как зону трансграничного сотрудничества и мощный стимул для экономического роста. Создание грузопассажирского пункта пропуска оживит туристическую сферу, привлекая более двух миллионов туристов из КНР в Хабаровск.
Российская сторона выступает с инициативой по строительству нового речного вокзала и реконструкции существующего в Хабаровске. Эта мера направлена на улучшение условий перевозок по маршрутам «Хабаровск — Большой Уссурийский — Фуюань» и «Большой Уссурийский — Николаевск».
Согласно мастер-плану, новый речной вокзал будет представлен двумя терминалами. Один из них предназначен для обслуживания международных маршрутов и будет включать пограничный пункт пропуска и таможню, а второй будет обслуживать внутренние маршруты, включая зоны прибытия и отправления, ресторан, специальное пространство для проведения мероприятий. Еще планируется создание смотровой площадки.