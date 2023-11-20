07:39 (мск), источник: Om1.ru
16 из 19 продовольственных рынков в Новосибирской области закрылись
На это повлияло ужесточение федерального закона о розничных рынках и развитие торговых сетей.
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В Новосибирской области до 2006 года действовало 19 рынков, к ноябрю этого года осталось только три. Причины закрытия 16 рынков выяснило издание BFM-Новосибирск.
В Новосибирске продолжают работать Ленинский, Октябрьский и Центральный рынки. Однако последний тоже значительно сократился, когда в 2021 году отдал часть своих павильонов под Гастрокорт.
Председатель правления Новосибирского облпотребсоюза Сергей Сапсай рассказал, что на закрытие рынков повлияло ужесточение требований федерального закона 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в трудовой кодекс РФ». Кроме того, повлияли торговые сети, снижение покупательской способности и стихийная уличная торговля.
«На улицах массово стали торговать фруктами, с этим надо наводить порядок. Есть еще один момент: основная категория покупателей на рынках — это люди возрастной категории 60+», — говорит Сергей Сапсай.
В Новосибирском облпотребсоюзе говорят, что для сохранения рынков нужны дополнительные меры поддержки: разрешить торговлю с автотранспорта и разрешить управляющим компаниям рынков делать закуп товаров. Сейчас они таких прав не имеют.