08:58 (мск), источник: АиФ Пермь
УФАС в Прикамье выясняет, почему подорожали куриные яйца
По данным статистики, на 15%
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
УФАС в Пермском крае направило запросы производителям, чтобы выяснить, почему подорожали куриные яйца, сообщает 59.RU.
«Пермское УФАС направило производителям куриных яиц запросы, чтобы выяснить причины роста цен. Антимонопольное ведомство запросило информацию о динамике закупочных и розничных цен у 10 федеральных торговых сетей», — сообщает издание, ссылаясь на собственные источники.
По информации ресурса, в части магазинов цена за десяток яиц выросла до 100 ₽ Пермьстат, в свою очередь, сообщил о подорожании продукта на 15%.
Ранее в Центробанке сообщили, что больше всего в Прикамье в сентябре подорожали фрукты, овощи и транспорт. Инфляция достигла 6,04%. Показатель выше, чем в ПФО и России в среднем.