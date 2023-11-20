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08:58 (мск), источник: АиФ Пермь

УФАС в Прикамье выясняет, почему подорожали куриные яйца

По данным статистики, на 15%

УФАС в Пермском крае направило запросы производителям, чтобы выяснить, почему подорожали куриные яйца, сообщает 59.RU.

«Пермское УФАС направило производителям куриных яиц запросы, чтобы выяснить причины роста цен. Антимонопольное ведомство запросило информацию о динамике закупочных и розничных цен у 10 федеральных торговых сетей», — сообщает издание, ссылаясь на собственные источники.

По информации ресурса, в части магазинов цена за десяток яиц выросла до 100 ₽ Пермьстат, в свою очередь, сообщил о подорожании продукта на 15%.

Ранее в Центробанке сообщили, что больше всего в Прикамье в сентябре подорожали фрукты, овощи и транспорт. Инфляция достигла 6,04%. Показатель выше, чем в ПФО и России в среднем.

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