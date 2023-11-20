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07:15 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Билеты на поезда подешевели в шести регионах Казахстана

Для жителей шести регионов Казахстана путешествия по железной дороге в 2023 году стали дешевле. Значительнее всего цены на билеты упали в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: rail-news.kz

Как сообщает Energyprom.kz 20 ноября, в октябре 2023 года цены на железнодорожные билеты в шести регионах Казахстана упали в цене по сравнению с октябрем 2022-го. Путешествия на поезде стали доступнее всего для жителей Жетысуской области (-10,4%). Также в список регионов, где подешевели билеты, вошли:

  • Восточно-Казахстанская область (-6,7%);
  • Атырауская область (-5,7%);Шымкент (-5,1%);
  • Алматинская область (-2,4%);
  • Кызылординская область (-1%).

Между тем, в целом по стране цены на услуги железнодорожного пассажирского транспорта выросли на 7,9% за год. В нескольких регионах билеты на поезд сильно подорожали — в том числе в Мангистауской области (+35,5%), Алматы (+22%) и Северо-Казахстанской области (+20,2%).

С января по октябрь 2023 года по железной дороге в Казахстане перевезли 16,6 млн пассажиров. Это на 2,2% больше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на поездах путешествовали жители Астаны (4,6 млн человек, +17,3% за год).

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