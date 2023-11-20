08:23 (мск), источник: МК.RU Уфа
Китайцы построят в Башкирии завод по производству стройматериалов
Инвестору предложили разместить предприятие в индустриальном парке «Уфимский».
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Китайская компания Jiangxi Ocean Willing Industrial Co. намерена разместить в Башкирии производство экологически чистых материалов для строительной отрасли. Планируемый объем инвестиций в реализацию этого проекта составит более пяти миллиардов рублей.
Эту информацию озвучили на встрече, состоявшейся в рамках бизнес-миссии башкирской делегации во главе с руководителем регионального Кабмина Андреем Назаровым в КНР.
— Стороны обсудили варианты локаций для размещения производства, — рассказали в пресс-службе Кабмина Башкирии. — Так, инвестору предложили разместить предприятие в индустриальном парке «Уфимский», территория которого в июне этого года вошла в состав особой экономической зоны «Алга».
По словам генерального директора «Корпорации развития РБ» Наиля Габбасова, став резидентом ОЭЗ «Алга», китайцы смогут рассчитывать на важные преференции — это налоговые и арендные льготы, а также действие свободной таможенной зоны. Кроме того, в рамках сотрудничества с «Корпорацией развития» с инвестора снимается решение вопросов по подготовке различных документов и взаимодействия с большим кругом исполнителей.
— Отмечу, что «Корпорация развития» также имеет большой опыт быстрого строительства производственных объектов, — добавил г-н Габбасов. — Яркий пример — завод по производству сельхозтехники для наших белорусских партнеров, который мы построили за рекордно короткие сроки — девять месяцев. Таким образом, сразу же после получения параметров мы начнем предпроектные работы для более оперативной реализации инициативы.
Китайский инвестор подчеркнул, что Башкирия очень привлекательна с точки зрения преимуществ для бизнеса. Именно поэтому детальное обсуждение реализации проекта состоится уже на территории региона в рамках визита коллег из Китая на Международную неделю бизнеса, которая пройдет в Уфе с 22 по 25 ноября.
Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» расположена на территориях Ишимбайского, Стерлитамакского и Уфимского районов.
— Она имеет пять обособленных площадок общей площадью 763 гектара, что позволяет обеспечить размещение предприятий по кластерному типу, сгруппировав их по отраслевой принадлежности, по схожести технологий и сырьевой базы, — отметили в пресс-службе башкирского Кабмина. — На сегодняшний день резидентами ОЭЗ являются 20 компаний с общим объемом инвестиций более 60 миллиардов рублей.
Между тем в докладе «Центра развития региональной политики» Башкирию назвали одним из лучших регионов, сумевших получить иностранные инвестиции в условиях санкций.
— Анализ международной активности субъектов показывает, что среди лидеров — Московская область, Татарстан и Башкирия, — сообщили эксперты. — Эти субъекты сумели использовать имеющийся у них социально-экономический потенциал для сохранения активности на внешнеэкономическом треке.