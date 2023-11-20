08:24 (мск), источник: АиФ Уфа
Жителям Башкирии предлагают работу с зарплатой до 180 тыс. рублей
Вакансии опубликованы на интерактивном портале службы занятости населения РБ.
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На интерактивном портале службы занятости населения РБ опубликованы новые вакансии с достаточно высокой заработной платой.
Так, в компании «Нефтегазстрой» в Нефтекамске геодезисту готовы предложить 180 тыс. рублей в месяц, а инженеру по проектно-сметной работе или инженеру-строителю — от 150 до 180 тыс. рублей. Мастер строительных работ в этой же компании может зарабатывать от 140 тыс. рублей.
В Уфе зарплату до 180 тыс. рублей обещают водителю автомобиля (ООО «Мастер перевозок»). Минимальный месячный доход по этой вакансии, если верить объявлению, составляет 80 тыс. рублей.
Вакансию проходчика опубликовало АО «Учалинский ГОК». Зарплатное предложение для соискателя — от 100 до 120 тыс. рублей.
Грузчик ООО «Чишминский сахарный завод» может зарабатывать от 50 до 100 тыс. рублей. Экспедитор на этом же предприятии — 100 тыс. рублей.
Много предложений от ПАО «ОДК -УМПО». Нужны операторы станков с программным обеспечением, слесари механосборочных работ, шлифовщики, сверловщики. Зарплаты по вакансиям варьируются от 90 до 109 тыс. рублей.