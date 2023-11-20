08:27 (мск), источник: АиФ Уфа
На торги выставлены автомобили должников по цене от 130 тыс. рублей
В списке есть как отечественные, так и зарубежные модели.
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В Башкирии пройдут торги по продаже автомобилей должников. В списке есть как отечественные, так и иностранные модели по достаточно привлекательным ценам.
Так, Lada Granta 2014 года выпуска продается по цене в 130,2 тыс. рублей. Правда, у машины отсутствуют паспорт, ключи и есть повреждения правого и левого крыла, крыши, переднего и заднего бамперов.
Автомобиль Opel Zafira 2007 года выпуска выставлен на продажу по начальной цене 245,1 тыс. рублей. У этой модели также отсутствуют паспорт и ключи, но повреждений нет.
Chery IndiS 2012 года выпуска, у которой тоже нет паспорта и ключей, предлагается приобрести по 289,8 тыс. рублей.
В числе других моделей Lada XRay (320,4 тыс. рублей), Volkswagen Polo (582,5 тыс. рублей) Lada Largus (656,1 тыс. рублей), Mitsubishi Lancer (687,8 тыс. рублей). Также продаются Lada Vesta и Mercedes-Benz E-Класс — по 800 тыс. и 1 млн рублей соответственно.