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10:41 (мск), источник: НИА Байкал

Правительство Иркутской области и «Роскосмос» договорились о технологическом сотрудничестве

Иркутская область, НИА-Байкал — Соглашение о сотрудничестве заключили на выставке-форуме «Россия» Правительство Иркутской области и Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Подписи под документом поставили глава региона Игорь Кобзев и генеральный директор ГК «Роскосмос» Юрий Борисов.

Предметом соглашения является сотрудничество в целях социально-экономического и инновационного развития Иркутской области. Стороны договорились о совместном решении вопросов, связанных с развитием, популяризацией и использованием результатов космической деятельности, повышением престижа и сохранения наследия отечественной космонавтики.

Как отмечает пресс-служба Правительства региона, реализация соглашения будет способствовать апробации и применению российских технических средств и технологий в области космической деятельности на территории Иркутской области. Например, планируется использовать данные систем дистанционного зондирования Земли из космоса, продукты и услуги на их основе, информацию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Еще одно перспективное направление — это внедрение тематических сервисов, реализованных в проекте «Цифровая земля», они позволяют производить мониторинг строительства, чрезвычайных ситуаций, экологической обстановки, эффективности использования минеральных, земельных, водных и лесных различных ресурсов и многое другое.

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