08:46 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске продают ресторан Black Star Burger за 16,5 миллионов рублей
Договор на франшизу будет действовать еще год.
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Ресторан Black Star Burger в Красноярске выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито». Сама бургерная находится в ТРЦ «Планета». За нее просят 16,5 миллионов рублей.
Бизнес продается полностью. Это офис, несколько складов, кухня, мясной и овощной цеха, а также все оборудование и мебель. Заведение также полностью укомплектовано и персоналом. Общая площадь ресторана — 160 квадратных метров. Там 40 мест для посетителей.
Продавец отмечает, что бургерная еще год может работать по франшизе, а потенциально в Красноярске можно открыть четыре точки.