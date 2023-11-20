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08:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске продают ресторан Black Star Burger за 16,5 миллионов рублей

Договор на франшизу будет действовать еще год.

Источник: Комсомольская правда

Ресторан Black Star Burger в Красноярске выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито». Сама бургерная находится в ТРЦ «Планета». За нее просят 16,5 миллионов рублей.

Бизнес продается полностью. Это офис, несколько складов, кухня, мясной и овощной цеха, а также все оборудование и мебель. Заведение также полностью укомплектовано и персоналом. Общая площадь ресторана — 160 квадратных метров. Там 40 мест для посетителей.

Продавец отмечает, что бургерная еще год может работать по франшизе, а потенциально в Красноярске можно открыть четыре точки.

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