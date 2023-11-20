09:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Еда, ипотека и коммунальные платежи: Стало известно, на что петербуржцы тратят свои зарплаты
Больше половины петербуржцев тратят большую часть зарплаты на еду.
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Стало известно, на что жители Петербурга тратят свои зарплаты. Более половины опрошенных заявили, что доход уходит на еду. Об этом рассказали 51 процент респондентов, что на 4 процента больше, чем в целом в России. Чаще всего тратят зарплаты на продукты специалисты в сфере маркетинга, а реже всего — из розничной торговли. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.
— На втором месте куда чаще всего уходит зарплата петербуржцев — аренда жилья или ипотека, об этом заявили еще 43 процента опрошенных. Такие расходы наиболее свойственны работникам транспортно-логистической сферы, а также сотрудникам безопасности.
На третьем месте по расходам — коммунальные платежи. А дальше в списке идут траты на выплату кредитов, на детей, на автомобиль, на лекарства, на отдых, а также на обувь и одежду. Меньше всего денег у жителей Петербурга уходит на образование, уход за собой, а также связь, телевидение и интернет.
При этом, более 80 процентов петербуржцев не довольны своими зарплатами. Доля таких работников выросла на 19 процентов за два года. Работодатели высказали планы по увеличению зарплат для сотрудников в среднем на 7 процентов.