09:36 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре объяснили резкий рост цен на куриные яйца
В Самарской области повысились цены на куриные яйца из-за смены сезона.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Самаре и области местные жители пожаловались в социальных сетях на резкий рост цен на куриные яйца. Оказалось, такая ситуация наблюдается по всей стране.
Судя по публикациям в социальных сетях, ценник в некоторых магазинах перевалил за 100 рублей, чем вызвал негодование среди горожан. Руководители птицефабрик и поставщики рассказали «КП-Самара», с чем связан резкий скачок цен. Главная причина роста цен на куриное яйцо — сезонность. Ежегодно стоимость продукта снижается в первом полугодии после Пасхи, а к осени-зиме цены снова увеличиваются.
Кроме того, еще одной причиной роста повышения цен стало повышение цен на другие продукты питания.