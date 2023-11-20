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09:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре объяснили резкий рост цен на куриные яйца

В Самарской области повысились цены на куриные яйца из-за смены сезона.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре и области местные жители пожаловались в социальных сетях на резкий рост цен на куриные яйца. Оказалось, такая ситуация наблюдается по всей стране.

Судя по публикациям в социальных сетях, ценник в некоторых магазинах перевалил за 100 рублей, чем вызвал негодование среди горожан. Руководители птицефабрик и поставщики рассказали «КП-Самара», с чем связан резкий скачок цен. Главная причина роста цен на куриное яйцо — сезонность. Ежегодно стоимость продукта снижается в первом полугодии после Пасхи, а к осени-зиме цены снова увеличиваются.

Кроме того, еще одной причиной роста повышения цен стало повышение цен на другие продукты питания.

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