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09:34 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Жителям Кишинева крупно повезло: всего несколько улиц останутся без света — публикуем список невезучих

Жители домов в двух секторах Кишинева останутся без электричества.

Компания «Premier Energy» сообщила, что для улучшения качества предоставляемых услуг 20 ноября состоятся отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также в некоторых населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

— ул. Мунчешть 364, Пэдурий 17−21, 21/1, 21/2 в период 09:30—14:00.

Буюканы:

— ул. М. Витязул 80/5, Митрополит Дософтей 103, Штефан чел Маре ши Сфынт 190, 192 в период 09:10—17:00.

— ул. С. Лазо 18, Букурешть 111, 111G в период 09:00 — 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в ряде пригородов муниципия Кишинев и в некоторых районах Молдовы.

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