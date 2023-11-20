09:34 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Жителям Кишинева крупно повезло: всего несколько улиц останутся без света — публикуем список невезучих
Жители домов в двух секторах Кишинева останутся без электричества.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Компания «Premier Energy» сообщила, что для улучшения качества предоставляемых услуг 20 ноября состоятся отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также в некоторых населенных пунктах Молдовы.
Ботаника:
— ул. Мунчешть 364, Пэдурий 17−21, 21/1, 21/2 в период
Буюканы:
— ул. М. Витязул 80/5, Митрополит Дософтей 103, Штефан чел Маре ши Сфынт 190, 192 в период
— ул. С. Лазо 18, Букурешть 111, 111G в период 09:00 — 17:00.
Также отключения электроэнергии ожидаются в ряде пригородов муниципия Кишинев и в некоторых районах Молдовы.