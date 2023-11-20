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09:45 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградская область оказалась в середине российского рейтинга уровня зарплат

Менее 20 тысяч рублей в месяц зарабатывают 13,8% жителей региона.

Источник: Новый Калининград

Калининградская область заняла 41 место в рейтинге регионов России по уровню зарплат. Диапазон типовых зарплат в регионе составил 26−54 тысячи рублей, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, доля работающих с доходом более 100 тысяч рублей в месяц составляет 6,9%. Менее 20 тысяч рублей в месяц зарабатывают 13,8% жителей региона. В прошлом году эти показатели оценивались в 3,7% и 20,9% соответственно.

Лидером среди регионов с высокими зарплатами на протяжении четырех лет остается Чукотский автономный округ, где более половины работников получают 100 тысяч рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем — Магаданская область. Москва — на пятой строчке рейтинга, Санкт-Петербург — на одиннадцатой.

Большая доля низкооплачиваемых работников отмечена в Чеченской Республике — 35,6%, в Ингушетии — 34,1%, Дагестане —32,2%.

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