09:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Кубань заняла 43 место среди регионов России по уровню зарплат
На Кубани 6,4% работников получают зарплату выше 100 тысяч рублей.
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Кубань заняла 43 место среди регионов России по уровню зарплат. Средняя сумма вознаграждения за труд в регионе варьируется от 26 до 55 тысяч рублей.
Согласно исследованию, в Краснодарском крае 6,4% работников получают зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц. В то же время 14,1% сотрудников зарабатывают менее 20 тысяч рублей.
Соседняя Адыгея занимает 69 строчку рейтинга. Средние зарплаты в республике составляют от 22 до 45 тысяч рублей в месяц. Более 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают 3,8% работников, менее 20 тысяч рублей — 20,5%.
В среднем по России ежемесячная зарплата варьируется от 29 до 71 тысячи рублей. 14,7% работников получают вознаграждение за труд выше 100 тысяч рублей. Менее 20 тысяч рублей зарабатывают 10,6% работников, пишет «РИА Новости».