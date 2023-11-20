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09:59 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Эксперты ЕАБР объяснили почти двукратный рост инфляции в Беларуси

Темпы роста цен динамично падали в Беларуси несколько месяцев подряд, но в октябре инфляция резко пошла вверх.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Годовой уровень инфляции в Беларуси по итогам сентября перестал падать и резко вырос, напоминают авторы очередного обзора Евразийского банка развития (ЕАБР).

По итогам сентября годовой темп роста цен был 2%, а в октябре — уже 3,7%. Одна из причин такого роста — повышение инфляции в сегменте продуктов питания. Если в сентябре ее годовой темп сложился в 2,4%, то в октябре — 4,3%.

Существенный вклад в прирост инфляции (1,9 процентного пункта) внесли цены на услуги. Индекс цен здесь по итогам октября в годовом выражении — 7,9% (в сентябре — 7,6%). Замедлилось и снижение цен на непродовольственные товары: с 2,3% в сентябре до 0,3% в октябре (год к году).

Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года среди продовольствия сильнее всего подорожали овощи — на 25,1%. Макаронные изделия, напротив, стали дешевле на 1,3%. В непродовольственном сегменте лекарства стали дороже на 2%, обувь подешевела на 1,3%.

По планам властей, инфляция к концу года должна быть не выше 7−8%, на следующий год ожидается не более 6%.

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