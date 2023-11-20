10:24 (мск), источник: Нижегородская правда
В Нижегородской области выросли цены на яйца и курицу
В начале года килограмм птицы в регионе продавали за 147,5 рублей, а сейчас — 215,5 рублей.
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Курица и яйца сильнее всего подорожали в Нижегородской области в 2023 году. Так, цены на курицу выросли на 46%, сообщает Нижегородстат.
Согласно статистике, в начале года килограмм птицы в регионе продавали за 147,5 рублей. А уже в ноябре он стал стоить 215,5 рублей.
Что касается куриных яиц, в январе нижегородцы могли их купить за примерно 70 рублей. Сейчас же за десяток яиц придется заплатить 89 рублей.
Напомним, что нижегородское УФАС начало антикартельную проверку производителей яиц и куриного мяса. Специалисты выясняют, не заключали ли компании производителей яиц и мяса антиконкурентные соглашения. Проверка поможет выявить нарушения законодательства, которые предусматривают оборотные штрафы.