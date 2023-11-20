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11:29 (мск), источник: Om1.ru

В Омске начали строить новую выделенную полосу

Рабочие устанавливают знаки, ограничивающие проезд.

Источник: пресс-служба мэрии Омска

Выделенная полоса по улице Богдана Хмельницкого, о создании которой несколько раз упоминала мэрия, появится уже в этом году. Как рассказала заместитель главы дептранса Марина Расторгуева, на месте уже устанавливают знаки «Въезд запрещён».

Напомним, что выделенка будет работать в обоих направлениях, на отрезке от улицы Маяковского до улицы Кирова. Её создание позволит улучшить качество и скорость работы общественного транспорта на этом отрезке.

Пресс-служба мэрии просит водителей учитывать изменившуюся транспортную реальность и напоминает, что за проезд по полосе общественного транспорта можно получить штраф в полторы тысячи рублей.

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