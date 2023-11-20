12:03 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске снесут 41 двухэтажку у метро «Золотая нива» ради новостроек
В Новосибирске одобрили проект застройки квартала рядом со станцией метро «Золотая нива», в границах улиц на Кошурникова и Стофато.
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Планируется, что через 7 лет здесь появятся новые жилые дома. Концепция застройки 17 ноября была одобрена на заседании комиссии по комплексному развитию территорий.
Для этого предстоит снести кирпичные двухэтажки постройки конца 50-х годов прошлого века, которые сейчас стоят на этой территории. Под снос попадет 41 жилой дом. Проект предполагает снос 41 дома, расселение и появление на месте старых объектов новый многоэтажный квартал.
Правда, пока эти дома не имеют статуса аварийных. Эту работу еще только планируется провести.
Также известно, что данные объекты не признаны аварийными и подлежащими сносу. Однако процесс изменения их статуса уже начался.
Ожидается, что новый жилой квартал в этом районе появится к 2030 году.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске три аварийных дома снесут за 20 дней.