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12:23 (мск), источник: Комсомольская правда

100-рублевую купюру в Воронеже продают за полтора миллиона рублей

Продавец уверяет, что лот будет только дорожать.

В Воронеже выставили на продажу купюру в 100 рублей, которая была выпущена в честь чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом, как сообщает «De Facto», владелец оценивает товар в полтора миллиона рублей.

— Купюра в оборотe нe былa, peдкaя и самая цeннaя из сepии АА. 00 — этo значит, чтo oна выпускaлаcь пepвой. Купюрa нoвaя, xpанится в темном мeстe бeз зaлoмов и пpочих дефектов…

По словам продавца по имени Татьяна, со временем этот лот будет только дорожать. Правда, она допускает возможность торга.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже 100-рублевую купюру продают за 28 млн рублей.

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