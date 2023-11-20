12:23 (мск), источник: Комсомольская правда
100-рублевую купюру в Воронеже продают за полтора миллиона рублей
Продавец уверяет, что лот будет только дорожать.
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В Воронеже выставили на продажу купюру в 100 рублей, которая была выпущена в честь чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом, как сообщает «De Facto», владелец оценивает товар в полтора миллиона рублей.
— Купюра в оборотe нe былa, peдкaя и самая цeннaя из сepии АА. 00 — этo значит, чтo oна выпускaлаcь пepвой. Купюрa нoвaя, xpанится в темном мeстe бeз зaлoмов и пpочих дефектов…
По словам продавца по имени Татьяна, со временем этот лот будет только дорожать. Правда, она допускает возможность торга.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже 100-рублевую купюру продают за 28 млн рублей.