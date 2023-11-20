12:34 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Молдавские фермеры решили продолжить протесты
«Сила фермеров»: молдавские фермеры продолжат протесты, но готовы к компромиссу.
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КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Молдавские фермеры решили продолжить протесты, поскольку решения минсельхоза республики запоздалые, однако они готовы идти на компромисс, сообщает ассоциация «Сила фермеров».
Ранее ассоциация «Сила фермеров» и Национальная федерация фермеров объявили о том, что намерены 22 ноября провести протест в Кишиневе с использованием сельскохозяйственной техники, поскольку многие аграрии находятся на грани банкротства.
«Ассоциация “Сила фермеров” объявляет, что продолжает подготовку к акции протеста, которая была объявлена на 22 ноября. Сегодня в 11.30 (12.30 по мск — ред.) у представителей ассоциации будет очередная попытка диалога с министром сельского хозяйства, где мы представим проект положения комиссии по ЧС, где мы объединили наши требования с предложениями правительства. Отмечаем, что ассоциация готова к компромиссу и отказалась от немедленного выполнения некоторых требований», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в запрещенной в РФ как экстремистской соцсети Facebook*.
По мнению представителей организации, исходя из полученного ответа от минсельхоза, министром было признано, что ситуация в аграрном секторе серьезная и проблемы фермеров, о которых неоднократно говорилось, реальны. «Сейчас процесс банкротства микро-, малых и средних фермеров протекает все стремительнее. Однако позиция министерства не предлагает решений, способных немедленно улучшить ситуацию. Предлагается лишь создать рабочую группу, которая будет изучать досье сельхозпроизводителей, испытывающих трудности с погашением долгов <…> При этом ничего не говорится о компенсациях из Национального фонда аграрного развития за 2024 год. Предложение министерства запоздало и недостаточно», — уточняется в сообщении.
В ассоциации также подчеркивают, что все их требования могут быть реализованы без дополнительных бюджетных затрат. «А для правительства настал момент истины, когда оно должно окончательно выбрать, поддерживать настоящих фермеров в сельской местности или оставаться с транснациональными холдингами и согласиться на превращение Молдовы в их вотчину», — заявляет ассоциация.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. Переговоры с властями возобновились в сентябре. Сейчас основное требование аграриев связано с возможностью приостановить начисление пени за просроченные выплаты по кредитам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.