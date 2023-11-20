По стандарту реновации. В Зеленограде построят три жилых корпуса

В районе Крюково в Зеленограде начали возводить три жилых корпуса по программе реновации. На данный момент ведется строительство наземной части здания.
«В районе Крюково в Зеленограде по адресу: Заводская улица, 8 начали строить три жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания», — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Три жилых корпуса будут со встроенно-пристроенными одноэтажными помещениями общественного назначения. Первый и третий корпуса объединят в шестисекционный блок в форме буквы «г». Второй, двухсекционный, возведут отдельно. Фасады зданий облицуют керамогранитными плитами и композитными панелями, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Дом оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.
Всего здесь будет 580 квартир (однокомнатных — 118, двухкомнатных — 311, трёхкомнатных — 151). Восемь квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.
Первый этаж дома будет нежилым, здесь разместятся: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.
Для удобства перемещения между этажами в каждом корпусе установят современные лифты грузоподъемностью 400, 630 и 1000 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят две детские площадки с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадку, а также обустроят зону для отдыха взрослых.