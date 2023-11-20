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12:44 (мск), источник: Нижегородская правда

Проезд в автобусе Нижний Новгород — Бор подорожает в декабре

Цены на проезд изменятся на семи маршрутах.

Источник: Нижегородская правда

Стоимость проезда в автобусе Нижний Новгород — Бор вырастет с 10 декабря. Об этом сообщили в ГП НО «Борское ПАП».

Цены на проезд изменятся на маршрутах № 222-т, 229, 235, 236, 237, 237А и 245.

Так, поездка с Бора в Нижний Новгород обойдется на 20 рублей и составит 80 рублей. При этом, в зависимости от тарифной зоны, стоимость может достигать 105 рублей.

Что касается поездок на данных маршрутах по Бору и Нижнему Новгороду, цены на них имзенятся. Как и прежде, борчане и нижегородцы будут вынуждены заплатить 25 и 30 рублей соответственно.

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