12:44 (мск), источник: Нижегородская правда
Проезд в автобусе Нижний Новгород — Бор подорожает в декабре
Цены на проезд изменятся на семи маршрутах.
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Стоимость проезда в автобусе Нижний Новгород — Бор вырастет с 10 декабря. Об этом сообщили в ГП НО «Борское ПАП».
Цены на проезд изменятся на маршрутах № 222-т, 229, 235, 236, 237, 237А и 245.
Что касается поездок на данных маршрутах по Бору и Нижнему Новгороду, цены на них имзенятся. Как и прежде, борчане и нижегородцы будут вынуждены заплатить 25 и 30 рублей соответственно.
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