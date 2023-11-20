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13:26 (мск), источник: АиФ Уфа

С 1 января МРОТ в Башкирии составит 22 128 рублей

Величина зарплатного минимума будет пересмотрена в связи с повышением прожиточного минимума.

С 1 января МРОТ в Башкирии до вычета НДФЛ составит 22 128 ₽ Величина зарплатного минимума будет пересмотрена в связи с повышением прожиточного минимума и утверждением федеральной величины минимальной оплаты труда.

Как пояснили в Гострудинспекции РБ, депутаты Госдумы утвердили МРОТ в сумме 19 242 ₽ в месяц для всех жителей России. В Башкирии сумма выше с учетом районного коэффициента.

Напомним, в этом году в республике МРОТ до вычета налогов и начисления районного коэффициента составляет 18 678 ₽ По Трудовому кодексу РФ, работодатели не вправе выплачивать зарплату ниже МРОТ, если работник полностью отработал норму рабочего времени и выполнил свои трудовые обязанности.

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