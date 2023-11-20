13:54 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Компании Новосибирска отменяют традиционные новогодние корпоративы из-за СВО
Многие бизнесмены считают, что в текущих условиях праздники с размахом неуместны.
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Новосибирские компании решили придерживаться принятых в прошлом году решений и не проводить традиционные корпоративы с застольем и концертными программами.
Большинство организаций, опрошенных BFM-Новосибирск, заявили о пересмотре формата или о полной отмене. Схожие ответы дают как крупные компании, так и бизнес с небольшим количеством сотрудников.
«Наша компания решила отказаться от новогоднего корпоратива. Мы считаем, что ситуация в стране и мире не располагает к большим праздникам. Обстановка неподходящая, многое представляется неуместным, — рассказала руководитель отдела маркетинга сети магазинов “Быстроном” Алла Брагина. — Мы решили завершить этот год так же, как делали в прошлом году: подведем итоги, поощрим работников. Без застолья и ресторанов».
В 2022 году одно из самых заметных заявлений на тему уместности новогоднего праздника сделали в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области. Там отказались от корпоратива, а деньги, которые для него предназначались, потратили на покупку двух снайперских прицелов для военных. В 2023 году в агентстве тоже не будут проводить большого праздника..
«Окончательно решение пока не принято, обсуждается вопрос, но совершенно точно, что никаких шумных праздников с размахом, проводить не будем, — рассказала BFM-Новосибирск, директор департамента маркетинга и коммуникаций Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Олеся Гузей. — Команда агентства включена в сбор помощи участникам СВО, мы следим за происходящим, лично ко всему относимся И какой-то большой корпоратив невозможен в таких условиях. Может быть, на работе как-то символически отметим окончание года чаепитием».
Часть компаний, которые корпоративы не отменили, попросили не указывать их в материале.
«Мы понимаем, в какое время живем. И хотя считаем, что в праздновании Нового года, даже в очень тяжелых условиях, нет ничего дурного, но все-таки желательно обойтись без лишнего внимания. Наш мотив такой: нам хочется, чтобы был настоящий праздник, чтобы команда отдохнула и повеселилась. Впереди у нас очередной непростой год, надо же где-то брать на него силы», — сказал журналисту BFM-Новосибирск руководитель одной из новосибирских транспортных компаний.
Владельцы ресторанов в свою очередь отмечают, что в ноябре 2023 года бронирование залов под новогодние корпоративы идет активнее, чем прошлом году.
Ранее мы рассказывали, что в ноябре 2023 года в Новосибирске люди стали чаще покупать медикаменты для отправки на СВО.