14:44 (мск), источник: РИА Новости
В Челябинской области полиция приостановила работу рынка в поселке
Полиция приостановила работу рынка в поселке под Челябинском после жалоб жителей.
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Полиция приостановила работу мелкооптового рынка в поселке Кременкуль под Челябинском для проведения проверки его финансово-хозяйственной деятельности после жалоб жителей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
На прошлой неделе председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о торговом объекте в Кременкуле, который продолжает функционировать, несмотря на решения надзорных органов, а «местные жители выражают в связи с этим обеспокоенность», сообщалось в Telegram-канале СК. По факту незаконного строительства рынка расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). А полиция сообщала, что в октябре рынок проверялся в рамках операции «Нелегал-2023», было пресечено 7 нарушений миграционного законодательства.
«В поселке Кременкуль приостановлена работа мелкооптового торгового рынка. На территории проводятся оперативные мероприятия по проверке соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Проверка проводится по поручению губернатора Алексея Текслера и в координации со всеми силовыми ведомствами региона», — говорится в сообщении.
Для обеспечения охраны общественного порядка на территории рынка находятся сотрудники органов внутренних дел и других правоохранительных структур, уточняется в сообщении. Ограничен въезд на торговые площадки, на подъездных путях дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских, добавляется в сообщении.
Кроме того, поясняет СК РФ, Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя регионального СУСК России Алексея Колбасина повторный доклад о проведенных по уголовному делу следственных действиях, а также о причинах незакрытия рынка.