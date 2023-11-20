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14:45 (мск), источник: МК.RU Омск

Эксперты назвали типичный для Омской области размер зарплаты

Омская область заняла 40-е место в рейтинге регионов России по размеру зарплат.

Источник: МК.RU Омск

Согласно исследованию РИА Новости, средний размер оплаты труда омичей составляет от 26 до 56 тысяч рублей.

Лишь 7% жителей региона имеют заработок выше 100 тысяч рублей. При этом почти вдвое (13,8%) больше тех, чья ежемесячная зарплата ниже 20 тыс. рублей.

На первое место вышел Чукотский автономный округ, где больше половины работников получают свыше 100 тысяч. Последние места в рейтинге издания заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Ранее мы писали, что половина омичей тратит большую часть зарплаты на продукты и коммуналку.

Также мы сообщали, что до 200 тысяч рублей предлагают в областной столице руководителям офиса продаж автомобилей и агентам по продаже недвижимости с собственной хорошей базой клиентов.

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