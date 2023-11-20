14:45 (мск), источник: МК.RU Омск
Эксперты назвали типичный для Омской области размер зарплаты
Омская область заняла 40-е место в рейтинге регионов России по размеру зарплат.
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Согласно исследованию РИА Новости, средний размер оплаты труда омичей составляет от 26 до 56 тысяч рублей.
Лишь 7% жителей региона имеют заработок выше 100 тысяч рублей. При этом почти вдвое (13,8%) больше тех, чья ежемесячная зарплата ниже 20 тыс. рублей.
На первое место вышел Чукотский автономный округ, где больше половины работников получают свыше 100 тысяч. Последние места в рейтинге издания заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан.
Ранее мы писали, что половина омичей тратит большую часть зарплаты на продукты и коммуналку.
Также мы сообщали, что до 200 тысяч рублей предлагают в областной столице руководителям офиса продаж автомобилей и агентам по продаже недвижимости с собственной хорошей базой клиентов.