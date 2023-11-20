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Спецоперация на Украине
14:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске подорожает проезд на маршруте № 63

Тариф вырастет до 50 рублей.

В Новосибирске подорожает проезд на маршруте № 63. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил перевозчик.

— Стоимость проезда вырастет до 50 рублей с 1 декабря, — сообщили КП-Новосибирск в компании.

Напомним, с 1 декабря также подорожает проезд на маршруте № 72. За поездку горожанам придется заплатить 50 рублей.

Ранее в Новосибирске выросла стоимость проезда в двух маршрутках. С 15 ноября на маршруте № 51 установлен тариф 50 рублей. На маршруте № 91 — 65 рублей.

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