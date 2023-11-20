15:42 (мск), источник: МК.RU Омск
Омичам предлагают работу в мэрии за 74 тысячи рублей в месяц
В администрации Омска по-прежнему остро стоит кадровый вопрос.
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На этот раз власти надеются принять в свою команду замглавы администрации и главных и ведущих специалистов различных отделов. Полный список вакансий опубликован о официальной сайте мэрии.
Больше всего в городских органах власти готовы платим замглавы администрации — от 58 до 74 тысяч рублей. При этом кандидату нужно иметь высшее образование, 2 года работы на госслужбе и знать российские законы. Работать ему предстоит в Советском округе Омска.
Намного меньше в мэрии могут заработать главные и ведущие специалисты — от 25 и максимум до 43 тысяч рублей в месяц.
Такие кадры со средним профессиональным образованием и опытом работы на госслужбе нужны в администрации Октябрьского округа.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что в омском суде открыли вакансию с зарплатой до 47 тысяч в месяц.