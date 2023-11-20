15:44 (мск), источник: Om1.ru
Знаменитый омский недострой в Советском парке откроют через месяц
На объекте уже установили лыжный подъёмник.
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На краю Советского парка, близ улицы Андрианова, заканчиваются приготовления к запуску нового спортивного комплекса. Владельцы установили подъёмник для лыжников и убрали забор — подойти к главному входу можно свободно.
Как стало известно порталу Om1.ru, открыть комплекс планируют через месяц — то есть до Нового года. Напомним, что первоначально на этом месте располагался другой горнолыжный комплекс, «Шамбала». Однако он закрылся после нескольких месяцев работы, и здание, которое к тому моменту не было достроено до конца, пустовало более 10 лет.
Строительство объекта возобновили год назад уже новые владельцы.