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15:44 (мск), источник: Om1.ru

Знаменитый омский недострой в Советском парке откроют через месяц

На объекте уже установили лыжный подъёмник.

Источник: Om1.ru

На краю Советского парка, близ улицы Андрианова, заканчиваются приготовления к запуску нового спортивного комплекса. Владельцы установили подъёмник для лыжников и убрали забор — подойти к главному входу можно свободно.

Как стало известно порталу Om1.ru, открыть комплекс планируют через месяц — то есть до Нового года. Напомним, что первоначально на этом месте располагался другой горнолыжный комплекс, «Шамбала». Однако он закрылся после нескольких месяцев работы, и здание, которое к тому моменту не было достроено до конца, пустовало более 10 лет.

Строительство объекта возобновили год назад уже новые владельцы.

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