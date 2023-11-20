Ужесточается наказание за незаконное производство и оборот алкоголя и табака. Теперь они классифицируются как уголовные преступления

Согласно поправкам, усиливается наказание за производство и сбыт товаров, а также оказание услуг, не отвечавших требованиям безопасности. При этом незаконное производство алкоголя и табачной продукции перейдет в разряд уголовных преступлений.
Сейчас за незаконное производство и оборот контрафактных алкоголя и табака, совершенные впервые, предусматривается только административная ответственность — штраф от 50 до 100 БРВ (от 16 500 000 до 33 000 000 сумов).
После вступления поправок в силу такое правонарушение, как незаконное производство этилового спирта, алкогольной и табачной продукции будет исключено из Кодекса об административной ответственности.
Данное преступление будет наказываться по Уголовному кодексу:
Также сообщается об усилении наказания за производство, хранение и сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
За данное правонарушение может быть назначено наказание в виде ограничения свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы до 3 лет (ранее — только штраф, обязательные общественные и исправительные работы).
Кроме того, подобные действия, повлекшие средние или тяжкие телесные повреждения или совершенные:
Аналогичные действия, повлекшие смерть человека, повлекут назначение наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет (ранее — от 3 до 7 лет). Действия, повлекшие человеческие жертвы и иные тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы от 7 до 12 лет (ранее — от 7 до 10 лет).
Авторы документа уверены, что поправки послужат сокращению «теневого оборота» в экономике, надежной защите интересов производителей, прав потребителей и интеллектуальной собственности, а также охране здоровья потребителей.
Документ вступит в силу 17 февраля 2024 года.
Ранее мы писали, что в феврале 2024 года вырастут штрафы за нарушение санитарно-гигиенических норм, а полномочия в сфере лицензирования алкогольной и табачной продукции от Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка перейдут к Министерству инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).