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16:08 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Ужесточается наказание за незаконное производство и оборот алкоголя и табака. Теперь они классифицируются как уголовные преступления

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Накануне президент страны подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс, главная цель которых — пресечение производства и оборота контрафактных товаров и раннее предупреждение правонарушений, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на правовой портал Norma.

Источник: Podrobno.uz

Согласно поправкам, усиливается наказание за производство и сбыт товаров, а также оказание услуг, не отвечавших требованиям безопасности. При этом незаконное производство алкоголя и табачной продукции перейдет в разряд уголовных преступлений.

Сейчас за незаконное производство и оборот контрафактных алкоголя и табака, совершенные впервые, предусматривается только административная ответственность — штраф от 50 до 100 БРВ (от 16 500 000 до 33 000 000 сумов).

После вступления поправок в силу такое правонарушение, как незаконное производство этилового спирта, алкогольной и табачной продукции будет исключено из Кодекса об административной ответственности.

Данное преступление будет наказываться по Уголовному кодексу:

  • штрафом от 200 до 400 БРВ (от 66 000 000 сумов до 132 000 000 сумов).
  • исправительными работами до 3 лет.
  • ограничением свободы от 3 до 5 лет.
  • лишением свободы до 5 лет.

Также сообщается об усилении наказания за производство, хранение и сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

За данное правонарушение может быть назначено наказание в виде ограничения свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы до 3 лет (ранее — только штраф, обязательные общественные и исправительные работы).

Кроме того, подобные действия, повлекшие средние или тяжкие телесные повреждения или совершенные:

  • в особо крупном размере.
  • по предварительному сговору группой лиц.
  • повторно или опасным рецидивистом.
  • могут лишить свободы на 5 лет.

Аналогичные действия, повлекшие смерть человека, повлекут назначение наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет (ранее — от 3 до 7 лет). Действия, повлекшие человеческие жертвы и иные тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы от 7 до 12 лет (ранее — от 7 до 10 лет).

Авторы документа уверены, что поправки послужат сокращению «теневого оборота» в экономике, надежной защите интересов производителей, прав потребителей и интеллектуальной собственности, а также охране здоровья потребителей.

Документ вступит в силу 17 февраля 2024 года.

Ранее мы писали, что в феврале 2024 года вырастут штрафы за нарушение санитарно-гигиенических норм, а полномочия в сфере лицензирования алкогольной и табачной продукции от Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка перейдут к Министерству инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

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 Ужесточается наказание за незаконное производство и оборот алкоголя и табака. Теперь они классифицируются как уголовные преступления
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