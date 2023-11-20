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16:30 (мск), источник: Комсомольская правда

На дороги Новосибирской области выйдут 206 новых автобусов

Первые транспортные средства начнут работать на линии с 20 ноября.

С 20 ноября в Новосибирской области обновят автобусы. Купить новые единицы транспорта удалось после получения казначейского кредита. Об этом сообщает региональное правительство.

Размер кредита — 1 миллиард рублей. Они направлены на покупку 206 автобусов. В регион уже прибыли 65 единиц транспортных средств.

Автобусы начнут работать на линии с 20 ноября в Сузунском и Кыштовской районах, а затем и в Маслянинском районе.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, до этого момента таких значительных закупок еще не делали. В этом году привезут еще 124 автобуса. 17 оставшихся прибудут в январе 2024 года.

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