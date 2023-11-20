Не все многоэтажки в Кишиневе подключены к отоплению: Почему жители города продолжают мерзнуть, и когда они получат тепло

Как сообщил руководитель Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) Ион Бурдюмов на еженедельном совещании служб мэрии Кишинева о ситуации с подключением домов к теплу сегодня, 20 ноября, в столице до утра понедельника к теплоносителю были подключены 2510 многоквартирных жилых домов из 2711, что составляет примерно 93% жилищного фонда, передает IPN.
В пригородах к отоплению подключено 148 домов из 171.
Также отопление есть во всех социальных и медицинских учреждениях столицы и во всех 154 детсадах. В то же время тепло получают 130 школ из 131, а также 24 внешкольных образовательных учреждения.
Ион Бурдюмов отметил, что остальные многоквартирные жилые дома будут подключены на этой неделе. ГУЖКХБ контролирует ситуацию в случае возникновения определенных ситуаций или технических проблем, и примет участие в их устранении соответственно своей компетенции.