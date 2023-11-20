18:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Волгограду выделят 270 млн рублей на расселение дома на Титова после взрыва газа
Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.
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На расселение жителей 80 квартир дома на улице Титова, 9, разрушенного после взрыва бытового газа, Волгограду выделят почти 270 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.
269 миллионов 474 тысячи рублей из резервного фонда выделят комитету строительства региона для предоставления межбюджетного трансферта. Эти деньги пойдут на выплаты возмещения собственникам квартир в разрушенном после взрыва и пожара доме, а также для покупки мэрией Волгограда квартир, в которые после переселят нанимателей помещений.
Напомним, взрыв из-за утечки газа прогремел в Краснооктябрьском районе Волгограда ранним утром 21 апреля 2023 года. После возник пожар. Две квартиры полностью разрушены, еще три сильно пострадали. Стекла выбило и в соседних домах. К счастью, обошлось без жертв. Два подъезда остались жилыми, а обитатели 40 квартир более полугода ютятся по углам, у родственников, на съемных квартирах, несколько семей — в выделенных мэрией комнатах в общагах.
Дом поначалу планировали восстановить. Но взрывная волна сильно повредила несущую стену фасада — та дала крен. Разрушены перекрытия в нескольких квартирах. Так что осенью губернатор сообщил, что дом все же будут полностью расселять и сносить, так как обеспечить безопасность жителей невозможно.
Жильцы двух разрушенных подъездов уже вывозят из своих квартир все, включая оконные стеклопакеты и двери.
Напомним, такое решение в Волгограде далеко не первое. Так, после взрыва газа в доме на улице Космонавтов блочное здание снесли и на его месте построили новое. Жильцы въехали в новые квартиры на том же месте. После взрыва на проспекте Университетском в Советском районе дом снесли, жильцам выплатили компенсации.