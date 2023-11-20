17:58 (мск), источник: АиФ Калининград
Цены в Калининградской области растут быстрее, чем в среднем по стране
Согласно данным Центробанка, прирост инфляции в октябре вырос по сравнению с сентябрем.
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Годовая инфляция в Калининградской области в октябре 2023 года увеличилась до 7,88% после 6,88% в сентябре. Темп прироста цен в регионе был выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,49%) и в целом по стране (6,69%). «Ускорение годового роста цен в регионе во многом объясняется произошедшим ранее ослаблением рубля, увеличением издержек производителей товаров, а также повышенным спросом в непродовольственном сегменте. Региональным фактором ускорения инфляции стало увеличение туристического потока», — считают аналитики Центробанка.
В октябре цены на продовольствие за год выросли на 5,28% после 3,76% месяцем ранее. Основной вклад внесло ускорение годового роста цен на мясную и плодоовощную продукцию. Рост издержек сельскохозяйственных предприятий в октябре продолжился. Подорожали импортные кормовые добавки и оборудование. Кроме того, увеличились расходы на закупку ГСМ и оплату труда. В результате цены на свинину, мясо птицы, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты начали расти быстрее. Ускорение роста цен на куриное мясо также объясняется сокращением его предложения из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации в регионе.
В октябре цены на услуги за год увеличились на 13,03% после 11,72% в предыдущем месяце. Основной вклад внесла динамика цен на аренду жилья и авиаперевозки.
Развитие культурно-познавательного и событийного туризма в регионе способствовало увеличению туристического потока в межсезонье. Кроме того, увеличилось число туристов, предпочитающих останавливаться у частных арендодателей. Это стало причиной роста спроса на аренду квартир. В результате ускорился годовой рост стоимости этих услуг.
Повышение туристической привлекательности региона привело к ускорению роста цен на авиаперелеты.