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00:28 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на вторник 21 ноября 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 21 ноября 2023, вторник.

ЦБ: $ 88.4954   -0.63 € 96.6597   -0.11 ММВБ: $ 88.4000   -1.60 € 96.7000   -1.12
Источник: Комсомольская правда

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 21 ноября 2023, вторник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,0930 рубля, 1 евро — 3,3813 BYN, 100 российских рублей — 3,4846 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на понедельник, 20 ноября, был таким:1 доллар США равен 3,1040 рубля, 1 евро — 3,3686 BYN, 100 российских рублей — 3,4840 белорусского рубля. То есть в начале новой недели доллар и евро продолжили тенденции минувших недель и падают, а российский рубль незначительно, но вырос в цене.

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