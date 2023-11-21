00:28 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на вторник 21 ноября 2023
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 21 ноября 2023, вторник.
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Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 21 ноября 2023, вторник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,0930 рубля, 1 евро — 3,3813 BYN, 100 российских рублей — 3,4846 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на понедельник, 20 ноября, был таким:1 доллар США равен 3,1040 рубля, 1 евро — 3,3686 BYN, 100 российских рублей — 3,4840 белорусского рубля. То есть в начале новой недели доллар и евро продолжили тенденции минувших недель и падают, а российский рубль незначительно, но вырос в цене.