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Спецоперация на Украине
07:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Острую нехватку дворников и врачей зафиксировали в Новосибирской области

Также наблюдается дефицит токарей.

В Новосибирской области зафиксировали острую нехватку дворников, врачей, а также токарей. Список самых дефицитных специалистов осени составили специалисты hh.ru.

— Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали дворники — на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме. Число активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме. Близкая ситуация наблюдается с врачами и токарями (по 1,1 резюме на вакансию), — сообщают в исследовании эксперты.

Также в регионе зафиксировали дефицит поваров, автомехаников и слесарей. А еще на начало ноября в Новосибирской области не хватает фармацевтов-провизоров, автомойщиков, электромонтажников, швей и техников.

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