07:47 (мск), источник: Om1.ru
Новый элеватор с 13-этажной башней появился в Омске
Пока завершился первый этап строительства.
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В Омске сдали новый элеватор, который находится в микрорайоне Загородный, 35. Вазрешение на ввод в эксплуатацию выдал департамент архитектуры и градостроительства Омска. Застройщиком выступило ООО «Старгород-Агро». Пока что завершён только первый этап строительства.
На этом этапе возвели двухэтажное приёмное устройство с автотранспорта, транспортную галерею, пункт оперативного хранения, 13-этажную рабочую башню элеватора, пункт сушки зерна, пункт хранения сухого зерна с проездом автотранспорта, пункт хранения отходов, пункт хранения сырого зерна, пункт отгрузки на ж/д транспорт, визировочную лаборатории зерна с весовой и КПП.