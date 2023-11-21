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Спецоперация на Украине
05:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае построят новую золотоизвлекательную фабрику

Мощная фабрика по извлечению золота из породы появится в центре золотодобычи края — Северо-Енисейском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае появится новая золотоизвлекательная фабрика, сообщает Корпорация развития Енисейской Сибири. Мощный производственный объект возведет в Северо-Енисейском районе (на сегодня это центр золотодобычи в крае), на базе месторождений Эльдорадинского рудного узла компания «Соврудник».

Объем инвестиций в проект составит 13 миллиардов рублей. Первая очередь ЗИФ будет завершена до 2026 года, а в 2028 году она выйдет на полную производственную мощность.

Что получает от этого Красноярский край? Во-первых, от увеличения объемов производства растут и поступления в бюджет региона. Во-вторых, появятся дополнительно полторы тысячи рабочих мест. Отметим, что после введения в эксплуатацию нового Высокогорского моста золоторудные районы на левобережье Енисея стали доступнее для освоения.

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