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Спецоперация на Украине
06:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутской области одобрили производство электробусов

Проект обсудили на 10 заседании межправительственной российско-китайской комиссии.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области прошло 10 заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Участники заседания обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества между странами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

— Наши стратегические партнеры — производители Китая. С коллегами мы обсудили проект по производству электробусов в нашем регионе. Партнеры из Китая нас поддержали и одобрили идею. В этом направлении необходимо и дальше работать, — отметил глава региона Игорь Кобзев.

Кроме того, губернатор области сказал, что в Приангарье есть еще несколько перспективных проектов. Среди них возможность строительства птицефабрики и производство беспилотных летательных аппаратов.

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