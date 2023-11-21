06:12 (мск), источник: Комсомольская правда
В Иркутской области одобрили производство электробусов
Проект обсудили на 10 заседании межправительственной российско-китайской комиссии.
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В Иркутской области прошло 10 заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Участники заседания обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества между странами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
— Наши стратегические партнеры — производители Китая. С коллегами мы обсудили проект по производству электробусов в нашем регионе. Партнеры из Китая нас поддержали и одобрили идею. В этом направлении необходимо и дальше работать, — отметил глава региона Игорь Кобзев.
Кроме того, губернатор области сказал, что в Приангарье есть еще несколько перспективных проектов. Среди них возможность строительства птицефабрики и производство беспилотных летательных аппаратов.