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08:23 (мск), источник: АиФ Уфа

Власти назвали дату запуска Зининского путепровода в Уфе

Работы по строительству здесь ведутся круглосуточно.

Транспортную развязку в Зинино планируют запустить в середине декабря этого года. Об этом сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы Константин Паппе.

Напомним, что путепровод планировалось открыть в начале сентября, но из-за выявленных нарушений перенесли на 30 ноября. В конструкции моста за 1,38 млрд рублей обнаружили серьезные недочеты. Из-за превышения предельно допустимой нагрузки просели сваи с обеих сторон.

По факту нарушений при проектировании путепровода в отношении неустановленных должностных лиц Управления государственной экспертизы было возбуждено уголовное дело.

«На сегодняшний день у опоры № 1 и у опоры № 4 работы по сооружению подпорных стенок на завершающей стадии. Ведутся работы по подготовке щебеночного основания под устройство железобетонных “лежней”, на которые, после армирования и бетонирования монолитных участков, будут упираться переходные плиты перекрытий, плиты уже изготовлены генподрядной организацией, — пояснил Константин Паппе. — После выполнения гидроизоляционных работ приступим к устройству асфальтобетонного покрытия».

Работы, по его словам, здесь ведутся круглосуточно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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