08:14 (мск), источник: АиФ Челябинск
Ледовый городок в центре Челябинска обойдется в 15 млн рублей
На торги поступила одна заявка.
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Возведение ледового городка на площади Революции в Челябинске в этом году обойдется в 15 млн рублей. Сведения о заключении контракта появились на портале госзакупок.
На торги поступила только одна заявка — от ООО «Уральский лёд». Контракт с этой компанией заключили по начальной цене.
Напомним, темой ледового городка в этом году станут сказы Бажова. На площади появятся различные скульптуры, несколько горок, лабиринты, фотозоны, дом Деда Мороза и светящиеся деревья. Смонтировать городок подрядчик должен будет до 22 декабря.