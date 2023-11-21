В Казахстане еще одна дорога станет платной с 1 декабря

Установлено, что участок Уральск — граница Российской Федерации (на Саратов) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории используется на платной основе.
При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок «Уральск — Чапаево» автомобильной дороги республиканского значения «Атырау — Уральск», автомобильная дорога республиканского значения «Чапаево — Жалпактал — Казталовка — граница Российской Федерации».
Начальный пункт платной дороги (участка) — км 4, конечный пункт платной дороги (участка) — км 102 + 90.
Ширина полосы проезда по автомобильной дороге — не менее 3,75 метра, количество полос движения по автомобильной дороге — 1 полоса в обоих направлениях..
Протяженность платной дороги (участка) — 98,9 км. Срок использования платной дороги — 20 лет.
Стоимость проезда за весь маршрут в одном направлении составит:
Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны — 142 тенге; Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т — 284 тенге; Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т — 426 тенге; Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т — 568 тенге; Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи — 710 тенге.
Кроме того, предусмотрена абонентская плата за месяц и за год. Так, в месяц стоимость абонемента составит от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге в 2023 году), в зависимости от грудоподъемности транспорта.
На год абонплата составляет от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).
Приказ вводится в действие с 1 декабря 2023 года.
С 10 октября 2023 года стал платным участок Уральск — граница Российский Федерации (на Самару) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения III категории граница Российской Федерации — Шымкент.
С 8 октября 2023 года стала платной дорога общего пользования республиканского значения Павлодар — Калбатау, а с 9 октября — участок Бейнеу — Акжигит.