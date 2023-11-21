08:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Они есть дома: В Челябинской области подешевели овощи
В Челябинской области подешевели овощи и лекарства.
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В Челябинской области за октябрь снизились цены на овощи, некоторые виды лекарств и путешествия в поездах. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.
— Снижение цен связано с поступлением свежего урожая овощей и снижением спроса по причине урожая личных подсобных хозяйств, — объяснили аналитики причину удешевления овощей.
За месяц сильнее всего уменьшилась цена картофеля — на 21%. На 18,5% подешевела морковь, на 16% капуста, на 13% свекла, на 11% лук.
В категории непродовольственных товаров самым заметным оказалось удешевление фотоаппаратов, за которые стали просить на 6% меньше, а также некоторых аптечных препаратов. В частности, на 9,6% подешевел «Галазолин», с помощью которого пытаются побороть насморк, на 6% «Ренгалин», который назначают при кашле.
В секторе услуг заметнее всего подешевели поездки в поездах: на 4−5,9%, в зависимости от категории вагона. Здесь на динамику цен повлияло изменение сезонных коэффициентов, определяющих железнодорожные тарифы.