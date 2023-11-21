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10:02 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовской области в 2027 году запустят производство смартфонов

Этим займётся завод «Бештау».

Источник: Jonas Leupe/CC0

В Ростовской области в 2027 году запустят производство смартфонов. Об этом в прямом эфире на канале Дон24 рассказал донской губернатор Василий Голубев.

Соответствующее заявление глава региона сделал во время программы «О главном». Производством донских смартфонов и планшетных компьютеров займётся завод «Бештау».

Компания перед собой ставит цели. Это производство различных мобильных устройств, планшетов и смартфонов. Если говорить о том, буду ли пользоваться? Конечно, буду. «Сделано на Дону» — это бренд, это звучит красиво.

Василий Голубев

По его мнению, Ростовская область должна быть известна не только как хлеборобный и плодородный край, но и как мощный промышленный регион.

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