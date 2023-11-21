10:02 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
В Ростовской области в 2027 году запустят производство смартфонов
Этим займётся завод «Бештау».
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В Ростовской области в 2027 году запустят производство смартфонов. Об этом в прямом эфире на канале Дон24 рассказал донской губернатор Василий Голубев.
Соответствующее заявление глава региона сделал во время программы «О главном». Производством донских смартфонов и планшетных компьютеров займётся завод «Бештау».
Компания перед собой ставит цели. Это производство различных мобильных устройств, планшетов и смартфонов. Если говорить о том, буду ли пользоваться? Конечно, буду. «Сделано на Дону» — это бренд, это звучит красиво.
По его мнению, Ростовская область должна быть известна не только как хлеборобный и плодородный край, но и как мощный промышленный регион.