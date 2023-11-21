10:17 (мск), источник: МК.RU Омск
Долгострой на 70-летиия Октября в Омске завершат в декабре 2024 года
В Омске в 2024 году должны завершить строительство многоэтажного дома по адресу: 70 лет Октября, 1.
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Как сообщили в пресс-службе регионального Минстроя, квартиры там должны получить пятьдесят три дольщика и одиннадцать участников боевых действий.
Конкурс на определение подрядной организации выиграла строительная компания ООО «АРТ РЕМСТРОЙ». Недостроенная многоэтажка на 157 квартир находится на территории ЖСК «Кристалл».
Строителям предстоит снести часть аварийных конструкций дома вплоть до четвёртого этажа. Также нужно будет удалить несущие блоки. Завершить строительство многоквартирника планируется к декабрю будущего года. На данный момент дом строительная готовность дома оценивается в 25%.
Напомним, что на Левобережье также будущем году хотят завершить возведение ещё одного долгостроя. Он находится по адресу: Перелёта, 2.