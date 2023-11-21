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Спецоперация на Украине
09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Проездные на городской транспорт в Казани стоят дороже, чем в Москве

На это обратил внимание директор академии Высшей инженерной школы.

Источник: Комсомольская правда

Проездные на городской транспорт в Казани стали дороже, чем в Москве. Это подчеркнул директор академии Высшей инженерной школы Олег Покусаев.

Эксперт уточнил, что в Казани не существует единого проездного билета, который бы действовал на всем наземном транспорте. А проездной только на автобусы стоит 2,5 тысячи рублей.

Единый проездной на весь транспорт в Москве обойдется в 2730 рублей, а в Казани — в 3100 рублей, добавил Покусаев. Проездной на весь год выйдет еще дешевле, пишет «Газета.ру».

Ранее мы сообщали, что в Казани решение об увеличении стоимости проезда примут 20 декабря.

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