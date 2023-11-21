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08:57 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Новогоднюю ярмарку устроят на улице Вайнера в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 13 по 17 декабря будет работать новогодняя ярмарка на улице Вайнера.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Она разместится возле креативного кластера «Домна». Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Благодаря тому, что ярмарка будет расположена на пешеходной зоне улицы Вайнера, в ней примет участие большое количество предпринимателей, создающих свой товар, в том числе и самозанятые.

«Кластер “Домна” — большой проект поддержки предпринимателей креативных индустрий. Меньше чем за два года он стал настоящей точкой притяжения ярких событий городского, областного и федерального уровня, — сообщил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. — В 2023 году в них приняли участие порядка 90 самозанятых, а вместе с предстоящим событием — 130».

На ярмарке будут представлены новогодние подарки, украшения, декоративные композиции, сладости, свечи, елочные игрушки, открытки и многое другое.

Кроме этого на ярмарке будут проходить мастер-классы для детей и взрослых, лекции, театральные представления.

«МК-Урал» ранее писал, что в 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения поэта Александра Пушкина. Дизайн ледового городка в Екатеринбурге решили посвятить этой дате. Площадь 1905 года украсят персонажами произведений Пушкина и элементами архитектуры Санкт-Петербурга, в котором поэт провел основную часть жизни. Откроется ледовый городок по традиции вечером 29 декабря.

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